Elon Musk'tan İtalya lideri Meloni'ye övgü yağmuru Teknoloji milyarderi Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi övgüye boğdu. Musk, sahnede yaptığı konuşma sırasında Meloni için "İçi dışından daha güzel olan biri" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, pazartesi günü New York'ta düzenlenen bir ödül töreninin yıldızları haline geldi.

İkili arasındaki yakın iletişim, Musk'ın siyasete giderek daha fazla dahil olduğunu kanıtlıyor.

ÖDÜL TÖRENİNDE DAMGA VURAN ANLAR

Meloni, Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nden Küresel Yurttaşlık Ödülü aldı.

Meloni, ödülünü takdim etmesi için Musk'ın sahneye çıkmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında düzenlenen 600 kişilik etkinlikte ödül, "İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak çığır açması, Avrupa Birliği ve transatlantik ittifaka verdiği güçlü destek ve bu yıl G7'ye başkanlık yapması" nedeniyle Meloni'ye verildi.

MUSK VE MELONI'NİN GELİŞEN BAĞLARI

İtalya lideri ve milyarder iş insanı, yıllar içinde kurdukları bağı geliştirdi.

Musk'ın medeniyet için varoluşsal bir tehdit olarak adlandırdığı, Batı ülkelerindeki yapay zeka ve azalan doğum oranları konusunda endişeleri paylaşıyorlar.

"İÇİ DIŞINDAN DAHA GÜZEL"

Musk, ödülünü takdim ettiği sırada Meloni'yi "İçi dışından daha güzel olan biri" ve "Özgün, dürüst ve düşünceli" olarak tanımladı.

Musk, 600 kişilik kalabalığın kahkahaları arasında, "Bu her politikacı için söylenemez." diye ekledi.

Meloni ise ödül kabul konuşmasında bu sözlere Musk'ın "değerli dehasını" överek karşılık verdi.