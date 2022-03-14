Elon Musk'tan Putin'e teke tek dövüş çağrısı

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna üzerinden meydan okuduğunu ve Twitter'dan teke tek gövüşe davet etti.

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna üzerinden meydan okudu.

Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Putin'e Ukrayna konusunda meydan okuyarak, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"BU KAVGAYI KABUL EDİYOR MUSUN?"

Paylaşımlarının devamında Rusça Kremlin'in Twitter adresini ekleyen Musk, "Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" ifadesine yer verdi.

Musk, şubat sonlarında Ukrayna'ya Starlink uzay internet ekipmanını etkinleştirmiş ve bu ülkeye desteğini sosyal medya hesabından defalarca dile getirmişti.

AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.