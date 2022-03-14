Petrol
104.71
-7.06%
Euro
16.25
0.69%
Dolar
14.78
0.08%
Altın
931.06
-1.09%
Borsa
2088
1.69%
Bitcoin
580.262
0.07%
BTXN Coin
38.88
-0.76%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Elon Musk'tan Putin'e teke tek dövüş çağrısı

    SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna üzerinden meydan okuduğunu ve Twitter'dan teke tek gövüşe davet etti.
    • AA
    • 14.03.2022 - 18:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk'tan Putin'e teke tek dövüş çağrısı

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna üzerinden meydan okudu.

    Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, Putin'e Ukrayna konusunda meydan okuyarak, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

    "BU KAVGAYI KABUL EDİYOR MUSUN?"

    Paylaşımlarının devamında Rusça Kremlin'in Twitter adresini ekleyen Musk, "Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul ediyor musunuz?" ifadesine yer verdi.

    Musk, şubat sonlarında Ukrayna'ya Starlink uzay internet ekipmanını etkinleştirmiş ve bu ülkeye desteğini sosyal medya hesabından defalarca dile getirmişti.

    AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

    Elon Musk tan Putin e teke tek dövüş çağrısı #1

    Elon Musk tan Putin e teke tek dövüş çağrısı #2


    İlginizi Çekebilir

    İHH, Ramazan’da 2,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor
    Yaşam

    İHH, Ramazan’da 2,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    Efes Antik Kenti'nin etrafını saran surlar analiz ediliyor
    Kültür Sanat

    Efes Antik Kenti'nin etrafını saran surlar analiz ediliyor

    Görüş Bildir