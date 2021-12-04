Elon Musk'tan 'siyasetçilere yaş kotası gelsin' teklifi

SpaceX'in kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, seçilmiş siyasetçiler için bir yaş sınırı olması gerektiğini söyledi.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'da yine çok konuşulacak yeni bir açıklama yaptı.

Bu kez politikacılar ile ilgili konuşan Musk, siyasete yaş sınırı getirilmesi gerektiğini söyledi.

TAKİPÇİLERİ, BİDEN'I İMA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Musk, yaptığı paylaşımda herhangi bir siyasetçinin ismini anmazken, Twitter kullanıcıları Musk'ın görevdeki en yaşlı ABD Başkanı olan 79 yaşındaki Joe Biden'ı ima ettiğini ileri sürdü.

"BİR YAŞ SINIRI GETİRELİM"

Musk, aday olmak isteyen siyasetçilerin 70 yaş altında olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Siyasi bir göreve adaylık için bir yaş sınırı getirelim, 70 altındaki bir sayı olabilir."