Elon Musk'tan tarihi rekor: 1 yılda 200 milyar dolar kaybetti

Dünya'nın en zengin insanı ünvanını kaybeden Elon Musk'ın 1 yılda tam 200 milyar dolar kaybettiği ve servetinin 137 milyar dolara gerilediği öğrenildi.

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, dünyanın en zengin adamı ünvanını Bernard Arnault'a kaptırmıştı.

Musk'ın servetindeki erimenin ne kadar olduğu da ortaya çıktı.

Elon Musk tarihe geçti

Bloomberg'in haberine göre, Kasım 2021'de serveti 340 milyar doları bulan Musk'ın, 1 yıl içerisinde 200 milyar dolar kaybettiği açıklandı.

Bu durum, Musk'ı tarihte 200 milyar dolarlık servetini kaybeden ilk kişi yapıyor.





Tesla'nın hisselerinde düşüş

Tesla'nın ürettiği elektrikli otomobillere ilgiyi artırmak için uygulanan indirimler de yatırımcıları rahatsız etti ve şirketin hisselerindeki düşüş Aralık 2022'de yüzde 37'yi buldu.

Twitter'ı 44 milyar dolarak satın alması da Tesla'nın hisselerine veya Musk'ın kişisel servetine yardımcı olmadı.

Twitter için hisse sattı

Tesla'nın en büyük hissedarı olan Musk, Twitter'ı satın alma sürecinin başlangıcından bu yana 23 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

Twitter'da CEO olarak göreve başladıktan sonra sergilediği davranışları, Musk'ın Tesla'ya daha fazla ilgi göstermesini isteyen yatırımcıları kızdırdı.

Musk ise Twitter'ın sorumluluğunu üstlendiğinden bu yana büyük bir Tesla toplantısını kaçırmadığını söyleyerek eleştirilere karşı kendini savundu.