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- Elon Musk'tan 'Trump Twitter'a geri dönsün mü' anketi
Elon Musk'tan 'Trump Twitter'a geri dönsün mü' anketi
- 19.11.2022 - 22:16
Dünyanın en zengin insanı Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından şirkette köklü değişimler yapıyor..
Uzun çalışma saatleri çağrısında bulunan Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla karşı karşıya geldi. Musk, uzun çalışma saatlerine uyulmaması takdirde çalışanların istifa edilmesi gerektiğini söyledi.
Bu durum Twitter'da çalkantılı günler yaşanmasına yol açtı..
'Trump Twitter'a geri dönsün mü" anketi başlattı
Elon Musk, bugün ise farklı bir açıklamayla gündemde..
Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönmesine ilişkin bir anket başlattı.
Yüzde 52 evet dedi
Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 52,3'ü "Evet" derken, yüzde 47,7'si "Hayır" oyu kullandı.
Musk, Twitter üzerinden, "Trump, Twitter'a dönsün mü?" isimli anketin saatte 1 milyon oy aldığını söyleyerek, "Trump anketini izlemek heyecan verici" paylaşımını yaptı.
Twitter, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.