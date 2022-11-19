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Elon Musk'tan 'Trump Twitter'a geri dönsün mü' anketi

Elon Musk'tan 'Trump Twitter'a geri dönsün mü' anketi

ABD'li iş adamı Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump için "Trump, Twitter'a dönsün mü?" anketi başlattı.