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    Elon Musk'tan Twitter'da 'istifa' anketi

    Elon Musk Twitter'da, "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim?" paylaşımı altında bir anket başlattı. Kullanıcıların yüzde 56'sı "evet" dedi.
    • 19.12.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 07:18
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    Elon Musk'tan Twitter'da 'istifa' anketi

    Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun yöneticiliğini bırakıp bırakmayacağını, Twitter'da bir anket yaparak kullanıcıların oyuna sundu.

    "Anketin sonuçlarına uyacağım"

    Söz konusu paylaşımda, "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" ifadesi yer aldı.

    Ankete 5 saat içerisinde 10 milyondan fazla kullanıcı katıldı . Ankete katılanların yüzde 56'sı Musk'ın bırakması yönünde oy kullandı.

    Elon Musk tan Twitter da istifa anketi #1

    "Halef yok"

    Anketin bu şekilde sonuçlanması halinde ne zaman istifa edeceğine dair ayrıntı vermeyen Elon Musk, bir kullanıcının sorusu üzerine olası bir CEO değişikliğine gönderme yaparak "Halef yok" dedi.

    Anket, Twitter'da yalnızca diğer sosyal medya şirketlerini tanıtmak amacıyla oluşturulan hesapları ve rakip platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içeriği yasaklayan politika güncellemesinin ardından geldi.

    Elon Musk tan Twitter da istifa anketi #2


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