Elvis Presley’in saçı 605 bin liraya satıldı

Ünlü müzisyen Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, açık artırmada alıcı buldu.

ABD'li şarkıcı Elvis Presley’in bir kavanoz dolusu saçına açık artırmada alıcı çıktı.

Kaliforniya eyaletinde ünlülerin hatıraları veya Kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS, Presley'in saçını satıldığını duyurdu.

605 BİN TL ÖDENDİ

Saçın değeri ise 605 bin Türk Lirası (72 bin 500 ABD doları) oldu. Saçın 4 Eylül cumartesi günü satıldığı belirtildi.

Presley’in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu öğrenildi.

TULUM VE PELERİNİ DE SATILDI

Müzayede de ayrıca Presley’in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu bildirildi.