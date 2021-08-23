Emekli İngiliz asker, Taliban noktalarından Afgan kılığında geçti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın 'Bizi bekle' şeklindeki tavsiyesini dinlemediğini belirten Comer, yaşadıklarını anlattı.

Afganistan'da bulunan İngiliz asker Lloyd Comer, başkent Kabil'in kontrolünü ele alan Taliban'dan ilginç bir yöntemle kaçtı.

60 yaşındaki emekli asker Comer, Afgan kılığında Taliban kontrol noktalarından geçmeyi başardığını söyledi.

"ONLARI DİNLESEYDİM HAYATTA OLMAZDIM"

Daily Mail'in haberine göre, Kabil'de mahsur kalan Comer, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nın "bekleme" tavsiyesini görmezden geldi. Gazeteye konuşan Kraliyet Mühendisleri memuru Comer, "Tavsiyeye uysaydım şu an hayatta olmazdım." dedi.

Afgan Ulusal Ordusu ve Afgan Polisi tarafından sözleşmeli bir ABD nakliye bakım şirketinde çalışan Comer, meslektaşlarıyla birlikte yaklaşan Taliban karşısında Kabil'in doğu tarafındaki bir yerleşkede güvenliklerinden endişe ettiklerini kaydetti.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TEMASA GEÇTİM"

Emekli asker, yaşadıklarını "Dışişleri Bakanlığı ile internet üzerinden temasa geçtim ve geçen pazar onlara koordinatlarımı verdim. Tavsiye, 'bekleyin, gelip sizi alacağız' oldu. Pazartesi sabahı, yerel kaynaklar tarafından havaalanına gitmem gerektiği söylendi, ancak Dışişleri Bakanlığı ile tekrar temasa geçtim ve yine hareket etmemem gerektiğini söylediler. Bu tavsiyeyi dinleseydim, bugün hayatta olup olmayacağımdan ciddi olarak şüpheliyim." ifadeleriyle anlattı.

AFGAN KIYAFETİ GİYEREK KAÇTI

Dün gece, İngiltere'ye döndükten dört gün sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından arandığını ve hala Kabil'de olup olmadığının sorulduğunu aktaran Comer, Taliban noktalarından geçebilmek için meslektaşlarının yardımıyla yerel halkla uyum sağlayabilmek adına Afgan kıyafeti giydiğini anlattı.