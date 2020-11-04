Dolar
8.4469
0.3016%
Euro
9.9176
0.3825%
Altın
1904.99
0.0083%
Borsa
1167.65
1.4721%
G. Altın
516.976
0.218%
Bitcoin
119506.36
0.9632%
EXEN Coin
12.38
5.18%
14ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 14 C

    Emekli NASA astronotu Mark Kelly, Senato'ya girdi

    Demokratların adayı Mark Kelly, Cumhuriyetçi rakibini yenerek, Senato'daki koltuğun sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 12:38
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 12:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Emekli NASA astronotu Mark Kelly, Senato'ya girdi

    ABD'de Senato'ya girenler arasında emekli bir NASA astronotu yer alıyor.

    Demokrat Mark Kelly, Arizona eyaletinde Cumhuriyetçi Martha McSally'yi yendi.

    Astronot Kelly oyların yüzde 53,4'ünü alırken, McSally'nin oy oranı yüde 46,6 oldu.

    ASTRONOT KELLY SENATO'DA

    Aynı eyalette Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın, yüzde 51,9 oy oranıyla 11 delegeyi aldığı kaydedildi.

    Sandıklar kapanmadan önce konuşan Kelly, "Oylar sayıldığında bu görevde başarılı olacağız." dedi.

    "TİPİK BİR SEÇİM GECESİ DEĞİL"

    "Bu tipik bir seçim gecesi gibi hissettirmiyor" diyen Kelly, "Bu yüzden bu gece, kutlama yapmakla ilgili değil, işe başlamakla ilgili." ifadelerini kullandı.

    Emekli NASA astronotu Mark Kelly, Senato ya girdi #1

    Emekli NASA astronotu Mark Kelly, Senato ya girdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir