Emeklilik reformu Fransa sokaklarını karıştırdı: 120 gözaltı Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformu Fransa'yı karıştırdı. Başkent Paris'te düzenlenen protesto gösterisinde 120 kişi gözaltına alındı.

Başbakan Elisabeth Borne'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını oylamadan geçirme kararı alması sonrası Fransa halkı sokaklara indi.

Başkent Paris'in yanı sıra ülkenin farklı kentlerinde de reform karşıtları gösteri düzenledi.

Göstericiler polisle çatıştı

Paris'te Ulusal Meclis'e yakın Concorde Meydanı'nda binlerce reform karşıtları toplandı

Gösteride polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanırken polislerin meydandan tahliye ettiği göstericiler ara sokaklara dağıldı.

Paris sokaklarından temizlik işçileri grevi nedeniyle yığılan çöplerin yanı sıra araç ve bazı kamu mallarını ateşe verildi.

Gösterilerde 120 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel basına göre Nantes, Lyon ve Rennes gibi farklı kentlerde sokaklarda gerginlikler yaşanıyor.