Emeklilikte yaşamak için en iyi şehirler arasına Adana da girdi

Emeklilikte yaşamak için en iyi şehirler arasına Adana da girdi

Almanya'da Focus dergisinin yaptığı "emeklilerin en rahat yaşayabileceği 10 il" araştırmasında Adana da listede yer aldı.

Almanya'da yayınlanan Focus Dergisi dünya genelinde bir araştırma gerçekleştirdi.

Emekliler için en rahat 10 il

Araştırmaya göre emeklilerin yaşayabileceği en rahat 10 il belirlendi.

Araştırmada 199 ülke, emekliler için sağlık hizmetleri, güvenlik gibi kriterler baz alınarak puanlama yapıldı.

Adana listeye girdi

10 il içerisinde Adana da üst sıralarda kendisine yer buldu.

Sıralama ise şu şekilde:

10- Osijek, Hırvatistan

Osijek şehri, Macaristan ve Sırbıstin ile sınır komşusu olması ve Almanya'ya yakınlığı da göz önünde bulundurularak 75.3 puan ile 10. sırada yer aldı.

9- Coimbra, Portekiz

143 bin kişinin yaşadığı Coimbra, mükemmel sağlık sistemi ve Akdeniz iklimiyle 75,6 puanla emekliler için yaşanabilir şehirler arasında yer alıyor.

8- Meknes, Fas

600 bin kişinin yaşadığı Meknes, diğer Afrika ülkelerinin aksine daha yaşanabilir hava sıcaklıklarıyla emeklilerin dikkatini çerken, 76.2 puanla 8. sırada yer alıyor.

7- Da Nang, Vietnam

Diğer Asya şehirlerinin aksine 1 milyonun altındaki nüfusuyla dikkat çeken Da Nang, geçtiğimiz yıl 14. sıradayken bu yıl 77 puanla 7. sırada yer aldı.

6- Adana, Türkiye

Listeye 6'ncı sıradan giren Adana için şu değerlendirme yapıldı:

"Adana, bu yıl ilk 10’a giren iki yeni şehirlerden biri. 2,2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 5’inci büyük şehri, ülkenin doğusunda, Akdeniz kıyılarından biraz daha iç kısımlarda. Tarımsal açıdan önemli bir alanın ortasında yer almaktadır. Ülkenin en büyük üniversitelerinden biri de burada bulunmaktadır.





"Adana sıralamada en ucuz şehirlerden biridir"



Roma döneminden kalma birkaç tarihi cami ve bina, şehri turistler için ilginç kılmaktadır. Frankfurt'tan yaklaşık 2500 kilometre uzaklıkta. Adana sıralamada en ucuz şehirlerden biridir.

"Burada Berlin'e göre kiralar yüzde 90 daha düşük"

Burada yaşamanın maliyeti Berlin'den yaklaşık üçte iki daha düşük ve kiralar yüzde 90 daha düşük. Buna ek olarak, sağlık sistemi ve iklim yüksek oranda derecelendirilmiştir. Adana, bir önceki yıl listeye giren Antalya'dan daha çok oy alan Türk şehri olmuştur."

5- Batum, Gürcistan

172 bin kişinin yaşadığı Batum, yüksek hava kalitesi ve düşük suç oranıyla 77,9 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

4- Qingdao, Çin

Qingdao, Pekin ya da Şangay kadar popüler olmasa da 4 milyondan az nüfusuyla 78,3 puan aldı ve geçtiiğmiz yıl 4. sıradaki yerini korudu.

3- Mangaluru, Hindistan

500 binden az insanın yaşadığı Mangaluru, Hindistan'ın kahve ihracatının yüzde 75'ini tek başına karşılayan bir şehir olarak dikkat çekiyor.

Alman bir emekli, maaşının yüzde 65-90 aralığını harcayarak Berlin'deki yaşam standartlarını devam ettirebiliyor.

2- Manizales, Kolombiya

İlk kez listeye giren Manizales de kahve ihracatı ve 400 binin altındaki nüfusuyla dikkat çekiyor.

1- Trebinje, Bosna Hersek

Listenin zirvesinde 81 puanla Bosna Hersek'in Trebinje şehri yer alıyor. Sadece 30 bin kişinin yaşadığı şehirde tarihi bir Katolik katedrali, Ortodoks manastırı ve bir cami de yer alıyor.

Ortalama bir Alman emeklisi, maaşının sadece yüzde 55'ini harcayarak Berlin'deki yaşam standarlarını Trebinje'de de sürdürebiliyor.