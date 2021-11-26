Emily Ratajkowski: Bu benim vücudum

Geçtiğimiz günlerde güzellik algısı takıntısı yüzünden, özgüveninin düşük olduğunu açıklayan Emily Ratajkowski, karın kaslı fotoğraflarına, “Bu benim vücudum, boyun eğmeyeceğim” yazdı.

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen ve bir çocukları olan ABD'li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, karın kaslarını gözler önüne seren bir kıyafet tercih edince bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Ratajkowski'nin “Kas yapma” konusunu abarttığını savunanlar, “Bu kadarı da fazla” şeklinde yorum yaptı.

“BOYUN EĞMEYECEĞİM”

30 yaşındaki model, daha önce düzenlenen bir etkinlikte çekilen o fotoğraflarını bir de Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Eleştirileri dikkat alan Ratajkowski, “Bu postu neredeyse paylaşmayacaktım çünkü bunun tartışma yaratacağını biliyordum ama hey. Bu benim vücudum ve bu yüzden beni utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim.” diye konuştu.