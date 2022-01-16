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    Emma Watson'a Filistin desteği

    Hollywood yıldızları, Filistinli protestocularla dayanışma mesajı yayınlamasının ardından İsrailli yetkililerin eleştirilerine maruz kalan Emma Watson'a destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 16:24
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    Emma Watson'a Filistin desteği

    Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Peter Capaldi ve Charles Dance gibi birçok Hollywood yıldızı, Harry Potter film serisinin parlayan oyuncusu Emma Watson için Filistin ile dayanışma mesajı içeren bildiri yayımladı.

    “DAYANIŞMA BİR EYLEMDİR”

    Artists for Palestine UK platformunda paylaşılan bildiride, “Uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışmaya ve ‘Dayanışma bir eylemdir’ ifadesine katılarak Emma Watson'ın yanındayız.” ifadeleri kullanıldı.

    BİNYAMİN NETANYAHU, WATSON'I ANTİSEMİTİZMLE SUÇLADI

    Watson geçtiğimiz hafta Instagram hesabında Filistinli protestocuların “Dayanışma bir eylemdir” yazılı pankartını gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

    Watson'ın gönderisi İsrailli yetkililerinin tepkisini çekmiş; Binyamin Netanyahu hükümetinin eski bakanlarından Danny Danon, Watson'ı antisemitizmle suçlamıştı.

    Emma Watson a Filistin desteği #1

    “GÜÇ DENGESİZLİĞİNİ KABUL EDİYORUZ”

    Watson'a yönelik suçlamaların ardından harekete geçen sanatçılar bildiride, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail'in apartheid ve zulüm suçlarını işlediğini belirten bir raporuna atıfta bulunarak “İşgalci güç İsrail ile askeri işgal ve apartheid sistemi altındaki Filistinliler arasındaki güç dengesizliğini kabul ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

    Emma Watson a Filistin desteği #2

    İSRAİL’E TEPKİ

    Sanatçılar, İsrail'in Filistinli aileleri Doğu Kudüs ve diğer işgal altındaki Filistin topraklarından zorla koparma girişimlerine karşı durduklarını belirtti.

    Emma Watson a Filistin desteği #3

    Emma Watson a Filistin desteği #4


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