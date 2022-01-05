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    Emmanuel Macron: Aşı yaptırmayanların canını sıkmak istiyorum

    Koronavirüsle mücadeleye ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Macron, aşılanan kişi sayısını artırma konusunda belirledikleri stratejiyi anlattı.
    • AA
    • 05.01.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 07:37
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    Emmanuel Macron: Aşı yaptırmayanların canını sıkmak istiyorum

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs aşısını yaptırmayanlarla ilgili konuştu.

    Macron, bu kişilere sosyal hayatı kısıtlayarak baskı uygulayacaklarını söyledi.

    "AŞI ZORUNLU OLMAYACAK"

    Le Parisien gazetesine demeç veren Macron, koronavirüs aşısının zorunlu olmayacağını, zorunlu tutulması halinde aşılanmayanlara karşı uygulanacak cezayı belirlemenin zor olacağını aktardı.

    Aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını ifade eden Macron, yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaştı.

    "AŞI YAPTIRMAYANLARIN CANINI ÇOK SIKMAK İSTİYORUM"

    Macron, "(Koronavirüs) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

    Emmanuel Macron: Aşı yaptırmayanların canını sıkmak istiyorum #1

    YENİ YASA TASARISI

    Fransa'da Ulusal Meclis'te koronavirüs sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısı görüşülüyor.

    Tasarıya göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak.

    Hükümet, tasarının 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedefliyor.


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