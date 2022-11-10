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    Emmanuel Macron: Avrupa, drone saldırılarına karşı güvende değil

    Hava savunmasının önemine dikkati çeken Macron, drone saldırılarına karşı güvende olmaları gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 16:32
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    Emmanuel Macron: Avrupa, drone saldırılarına karşı güvende değil

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Toulon'a yaptığı ziyarette ülkesinin savunma stratejisini masaya yatıran Macron, kıtanın karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkati çekti.

    "Bu gerçeği hesaba katmalıyız"

    Macron, "Avrupa, artık füze ve drone saldırılarına karşı güvende değil. Bu gerçeği hesaba katmalıyız." dedi.

    TF1 televizyonunun haberine göre, Macron, "Teknoloji artık, her zaman devlet olmayan düşmanlara uzaktan vurmanın yollarını sunuyor." uyarısında bulundu.

    Macron: Hava savunması stratejik bir konu

    Avrupa'nın hava savunmasının stratejik, birleşik ve çok yönlü bir konu olduğunu dile getiren Macron, şöyle konuştu:

    "Bu, Avrupa egemenliği pahasına ulusal veya üçüncü taraf bir endüstrinin tanıtımına indirgenemez."

    Emmanuel Macron: Avrupa, drone saldırılarına karşı güvende değil #1

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