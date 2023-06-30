Emmanuel Macron: Daha fazla polisi sokağa indireceğiz Ülke genelindeki protestoları kontrol altına alabilmek için daha fazla polisi sokağa indireceklerini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ailelere seslendi. Macron, "Çocuklarınızı sokaklardan çekin" dedi.

AA Fransa’nın başkenti Paris’in Nanterre banliyösünde polisin 17 yaşındaki Cezayir kökenli bir genci sürücü koltuğunda öldürmesi üzerine başlayan protestolar ülke çapında isyana dönüştü. Dünyaca ünlü mağazaları yağmalayan, meclisi ve ATM'leri ateşe veren göstericilerden 875'i gözaltına alındı. "Daha fazla polisi sokağa indireceğiz" Tırmanan gerilim için çıkış yolu arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yeni bir açıklama geldi. “Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz” diyen Macron, bir gencin öldürülmesinin suistimal edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. "Çocuklarınızı çekin" Macron, reşit olmayanların ailelerine seslenerek "Çocuklarınızı sokaklardan çekin" dedi. Sosyal medyada protesto çağrısı yapanların yakalanacağını belirten Macron, “İsyan içeriği kaldırılmalı” diye konuştu.