Emmanuel Macron, Donald Trump'ı tebrik etti

ABD'nin merakla beklenen başkanlık seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump galip geldi.

Kuzey Karolina, Gerogia gibi önemli eyaletleri alan Trump, 19 delegesi bulunan Pensilvanya'yı aldıktan sonra Florida eyaletindeki Palm Beach ilçesindeki kongre merkezinde zaferini ilan etti.

Trump'ın zafer açıklamasının ardından birçok ülkenin liderleri tebrik mesajı yayınladı.



EMMANUEL MACRON'DAN TRUMP'A TEBRİK MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel da Donald Trump'a tebrik mesajı yayınlayan liderler arasında yerini aldı.

Macron, zaferini ilan eden Trump'a "Başkan" diyerek hitap etti.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Macron'un tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

Tebrikler, Başkan @realDonaldTrump. Dört yıl boyunca olduğu gibi birlikte çalışmaya hazırız. Senin ve benim inançlarımızla, saygı ve azimle. Daha fazla barış ve refah için.