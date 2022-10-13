Emmanuel Macron: Dünya savaşı istemiyoruz

Rus mevkidaşı Putin'e savaşı durdurma çağrısı yapan Macron, Kiev'i desteklediklerini söyledi. Macron, yeni bir dünya savaşı söylentilerine karşı çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamada bulundu.

İki ülke arasındaki savaşın, dünya genelinde bir çatışmaya dönüşeceğinden endişe ediliyor.

Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline dair söylentiler, son dönemde artmış durumda.

Dünya savaşı söylentilerine karşı çıktı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron, oluşan atmosfere değindi. Macron, "Dünya savaşı istemiyoruz." diye yazarken, devamında Kiev'e desteğini yineledi.

Macron: Putin, bu savaşı durdurmalı

Fransa Cumhurbaşkanı, "Ukrayna'nın topraklarında direnmesine yardım ediyoruz, Rusya'ya asla saldırmıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunan Macron, "Putin, bu savaşı durdurmalı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeli." diye ekledi.

"Ukraynalılara istihbarat sağlıyoruz"

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, France 2 televizyonuna verdiği demeçte, "Ukraynalılara savunma için istihbarat sağlıyoruz. Bu durum hakkında daha fazla konuşmamak en iyisi." şeklinde konuştu.

Macron, Putin ile diyaloğunu sürdüreceğini belirterek, tarafların müzakere masasına oturması gerektiğini vurguladı.

"Kışı bu şekilde geçirmeye hazırlıklı olmalıyız"

Avrupa Birliği'nin Moskova'ya yaptırımlarına da değinen Macron, ambargoların etkisinin kendisini gösterdiğini dile getirerek, "Kışı bu şekilde geçirmeye hazırlıklı olmalıyız." dedi.