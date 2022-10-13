Petrol
92.43
-0.02%
Euro
17.9482
-0.41%
Dolar
18.5873
0.12%
Altın
1.001
0.30%
Borsa
3556
1.08%
Bitcoin
347.124
-3.53%
BTXN Coin
8.16
-5.11%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Emmanuel Macron: Dünya savaşı istemiyoruz

    Rus mevkidaşı Putin'e savaşı durdurma çağrısı yapan Macron, Kiev'i desteklediklerini söyledi. Macron, yeni bir dünya savaşı söylentilerine karşı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emmanuel Macron: Dünya savaşı istemiyoruz

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamada bulundu.

    İki ülke arasındaki savaşın, dünya genelinde bir çatışmaya dönüşeceğinden endişe ediliyor.

    Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline dair söylentiler, son dönemde artmış durumda.

    Dünya savaşı söylentilerine karşı çıktı

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron, oluşan atmosfere değindi. Macron, "Dünya savaşı istemiyoruz." diye yazarken, devamında Kiev'e desteğini yineledi.

    Macron: Putin, bu savaşı durdurmalı

    Fransa Cumhurbaşkanı, "Ukrayna'nın topraklarında direnmesine yardım ediyoruz, Rusya'ya asla saldırmıyoruz." dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunan Macron, "Putin, bu savaşı durdurmalı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeli." diye ekledi.

    Emmanuel Macron: Dünya savaşı istemiyoruz #1

    "Ukraynalılara istihbarat sağlıyoruz"

    Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, France 2 televizyonuna verdiği demeçte, "Ukraynalılara savunma için istihbarat sağlıyoruz. Bu durum hakkında daha fazla konuşmamak en iyisi." şeklinde konuştu.

    Macron, Putin ile diyaloğunu sürdüreceğini belirterek, tarafların müzakere masasına oturması gerektiğini vurguladı.

    "Kışı bu şekilde geçirmeye hazırlıklı olmalıyız"

    Avrupa Birliği'nin Moskova'ya yaptırımlarına da değinen Macron, ambargoların etkisinin kendisini gösterdiğini dile getirerek, "Kışı bu şekilde geçirmeye hazırlıklı olmalıyız." dedi.

    Emmanuel Macron: Dünya savaşı istemiyoruz #2


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçakladı
    3. Sayfa

    Boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçakladı

    DOLAR KURU SON DAKİKA I 12 Ekim 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU SON DAKİKA I 12 Ekim 2022 Çarşamba dolar ve euro ne kadar?

    Görüş Bildir