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    Emmanuel Macron, Fransa askerlerinin Mali'den çekilme kararını duyurdu

    Cumhurbaşkanı Macron, Batı Afrika ülkesindeki Fransız askeri varlığıyla ilgili kararı açıkladı. Macron, geri çekilmelerinin başarısızlık anlamına gelmediğini savundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.02.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 12:29
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    Emmanuel Macron, Fransa askerlerinin Mali'den çekilme kararını duyurdu

    Fransa, Mali’nin 31 Ocak’ta Paris’in Bamako Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesinin ardından bu ülkede askeri operasyonlarını tamamen durduracağını duyurmuştu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin aldıkları kararı açıkladı.

    FRANSA ORDUSUNDAN MALİ KARARI

    Macron, askerleri yaklaşık on yıl sonra Mali'den çekeceklerini söyledi. Güçler, Afrika'nın Sahel bölgesinde yeniden konuşlandırılacak.

    Macron, ayrılma kararının, Mali'nin yeni askeri cuntasının "artan düşmanlığı" nedeniyle diplomatik ilişkilerdeki bozulmanın ardından geldiğine dikkat çekti.

    "ASKERİ AÇIDAN YANLARINDA DURAMAYIZ"

    Uzmanlar, Fransa’nın milyarlarca euro harcadığı ve birçok askerini kaybettiği bölgedeki askeri operasyonlar ile ticari kaygılar gerekçesiyle Afrika’nın Sahel bölgesinden uzun süre çıkmayacağı görüşünde.

    Paris'te basın toplantısı düzenleyen Macron, "Strateji ve hedefleri paylaşmadığımız Malili yetkililerin yanında askeri açıdan yer alamayız." dedi.

    "ÇEKİLME BAŞARISIZLIK DEĞİL"

    Fransa Cumhurbaşkanı, çekilmenin başarısızlığın kabulü olduğu yönündeki iddiaları reddederken, bölgedeki "isyanlarla" mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

    Emmanuel Macron, Fransa askerlerinin Mali den çekilme kararını duyurdu #1

    "FRANSA, BİRLEŞTİRİCİ ROL OYNADI"

    Mali'den ayrılacak Fransız askerlerinin nereye konuşlanacağı soru işaretlerine neden olmuştu.

    Emmanuel Macron, Nijer'in geri çekilen güçlerin bir kısmına ev sahipliği yapmayı kabul ettiğini belirtti.

    BBC'nin haberine göre, Macron, "Fransa, Sahel lehine bu uluslararası seferberlikte birleştirici bir rol oynadı. Bu birleştirici rolü sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Emmanuel Macron, Fransa askerlerinin Mali den çekilme kararını duyurdu #2

    Emmanuel Macron, Fransa askerlerinin Mali den çekilme kararını duyurdu #3

    Emmanuel Macron, Fransa askerlerinin Mali den çekilme kararını duyurdu #4

    AFRİKALI LİDERLERLE TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLANDI

    Çekilme kararı, Avrupa Birliği ve Afrika liderlerinin Elysee Sarayı'nda yaptıkları toplantı sonrasında geldi.

    Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 3-4 Şubat’ta Nijer'e ziyarette bulunmuş, söz konusu temasın Fransız askerlerinin bu ülkeye taşınma planına işaret ettiği belirtilmişti.

    Emmanuel Macron, Fransa askerlerinin Mali den çekilme kararını duyurdu #5

    Emmanuel Macron, Fransa askerlerinin Mali den çekilme kararını duyurdu #6


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