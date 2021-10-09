Mali Başbakanı'ndan Macron'a: Bize Türkiye gibi dost ülke gerekiyor

Mali Başbakanı'ndan Macron'a: Bize Türkiye gibi dost ülke gerekiyor

Afrika-Fransa Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Macron, “Fransa’nın uzun süre Mali’de kalma hedefi yok” dedi. Mali Başbakanı Maiga ise, "Türkiye gibi dost ülke gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Montpellier kentinde Afrikalı gençlerin katıldığı ve Afrikalı ülkelerin devlet başkanlarının yer almadığı Afrika-Fransa Zirvesi düzenledi.

Tek cumhurbaşkanı olarak zirveye katılım sağlayan Macron, yaptığı konuşmada Mali’de Fransız askeri üslerine değindi.

Mali'deki askeri üsleri mümkün olan en hızlı şekilde kapatmak istediğini belirten Macron, ancak "'güçlü devletin" ve "yatırım projelerinin" olması gerektiğini söyledi.

Afrika topraklarında ebediyen askeri üslere sahip olma hedefinin olmadığını belirten Macron, "Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok." ifadesini kullandı.

Ayrıca Macron, ülkesinin herhangi bir rejimi destekleme için değil, terör ile mücadele etmek için Afrika’da bulunduğunun altını çizdi.

Macron, Fransız ordusunun Mali hükümetinin talebi üzerine Mali'de bulunduğunu, Afrikalı hükümetlere yatırım anlamında desteklerini azalttıklarını, bundan sonra sivil toplumla projeler yürütmek istediklerini anlattı.

“AFRİKALILAR OLMASAYDI BUGÜN FRANSA’NIN OLMAYACAĞINI SÖYLEMEK İSTİYORUM”

Afrikalı bir gencin Macron’a yönelik ifadeleri ise dikkat çekti.

Afrikalı genç, şu ifadeleri kullandı:

"Sahel'de yaşananlar, Libya'da yapılanların bir sonucu. Libya'daki müdahalede, (Fransa) Afrika Birliğinin varlığını unuttu. 'Mali'ye yardım etmek için Mali'deyiz, Sahel bölgesine gelmeseydik şu an Mali'de hükümet olmayacaktı' bunu söylemeyi seviyorsunuz. Ama Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa'nın olmayacağını söylemek istiyorum. Bize yardım etmeye geldiğinizi söylemekten vazgeçin. Terörizm sadece Mali'yi tehdit etmiyor sizi de tehdit ediyor. Bizi mağdur pozisyonuna sokarak suçlu hissettirmeyi bırakın."

“LİBYA KONUSUNDA HALKIN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYMADIK”

Macron ise gence şu sözler ile karşılık verdi:

“Karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog inşa etmeye çalışıyorum. 2013'te Mali'ye kendi çıkarlarımız için gelmedik. Bu bir gerçek. Libya ile ilgili söylediklerinizi ben cumhurbaşkanı olarak birkaç kez söyledim. Söylediklerinize katılıyorum. Libya konusunda halkın egemenliğine saygı duymadık. Bu bir hata."

“ASKERİ MÜDAHALE SORUNLARI ÇÖZMEYECEK”

Tekrar söz alan Afrikalı genç, Fransa'nın Libya'daki hatasını telafi etmek için Sahel bölgesinde bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu hatanızı telafi etmeye çalışırken başka hatalar yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı yabancı askeri müdahalelerin hiçbir zaman sorun çözmediğini hatırlatmak isterim. Bugün Libya ne durumda, Afganistan ne durumda. Dolayısıyla askeri müdahale sorunları çözmeyecek.





“YARDIM ETMEK İÇİN BURADAYIZ DEMEYİ BIRAKIN”

Ülkemin Libya gibi olmasını istemiyorum. Sorumluluklarını alın ve 'yardım etmek için buradayız' demeyi bırakın. Hayır bize yardım etmek için burada değilsiniz. Biz birlikteyiz. Ortak düşmanımız var. Onunla beraber mücadele ediyoruz. Son günlerde sizin ve Malili yetkililer arasında yapılan açıklamalar utanç verici. Bizim yardıma değil iş birliğine ve ortaklığa ihtiyacımız var."

Macron da "Sizin söylediklerinize katılıyorum. Meşruiyeti olmayan kişilerin kabul edilemez açıklamalarını bana yükleyemezsiniz. Kabul edilemez açıklamalar yaptılar." karşılığını verdi.

Macron, Afrikalı yetkililerin terörle mücadele konusunda sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediğini, askeri müdahalelerin bir devletin yaptığı çalışmanın yerine geçmeyeceğini belirtti.

Ayrıca Macron, Fransız ordusunu bir bölgeye egemen devlete karşı veya onun yerine göndermediğini aktardı.

FRANSA-MALİ ARASINDAKİ WAGNER TARTIŞMALARI

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddialarının gündeme gelmesiyle, Mali'den çekilme kararı alan Fransa'yı, tek taraflı hareket etmekle suçlamıştı.

Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun komutanı Laurent Michon da Mali'nin kuzeyindeki üç üsten çekilmeye yönelik kararla ilgili yaklaşık 2 yıldır Bamako yönetimiyle görüşüldüğünü dile getirmişti.

“FRANSA OLMASA MALİ TERÖRİSTLERİN ELİNE GEÇERDİ”

Macron ise Maiga'nın sözleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Üst üste iki darbenin yaşandığı, hükümet bile olmayan bir ülkeden gelen bu utanç verici açıklamalar kabul edilemez...Mali devletinin isteği üzerine Mali'deyiz. Fransa olmasa Mali teröristlerin eline geçerdi." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama üzerine Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, 6 Ekim'de Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşmayı imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Malili yetkililer ise iddiaları yalanlamamış ve güvenlik konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Malili yetkililerin, Wagner ile görüştüğünü doğrulamış, Mali'nin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu vurgulamıştı.

Rus basınında ise bir grup Rus paralı askerin 1 Ekim'den bu yana Mali'de olduğu öne sürülmüştü.

WAGNER PARALI ASKERLERİ

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERDİ

Son haftalarda Fransa ile yaşanan gerginliklere 24 Mayıs'taki darbeden sonra kurulan geçiş hükümetinin başbakanı Choguel Kokalla Maiga da tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası toplumun da terörü bitirme sözlerine rağmen, tam tersinin gerçekleştiğini ifade etti.

Maiga, 8 yıl önce ülkesinin kuzeyine sıkışmış teröristlerin, bugün ülkenin üçte ikisine hakim olduğunu, terörle mücadelede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını altını vurguladı.

Maiga, Türkiye ile savunma sanayisi alanında iş birliğine hazır oldukları mesajını verdi.

"TÜRKİYE GİBİ DOST ÜLKE GEREKİYOR"

Maiga, şöyle konuştu:

"Bugün Mali hükümeti şunu söylüyor: Terörle mücadeleye yardım edecek ortaklar arıyoruz. Hiçbir ülke dışlanmış değil. Bizimle görüşmeye hazır olan, terörle mücadeleye yardım edebilecek ve toprak bütünlüğünü sağlayabilecek herkes hoş geldi. (Ülkemizde teröre karşı mücadele) Türkiye gibi dost ülke gerekiyor.

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga: Türkiye gibi dost ülke gerekiyor. video



"ÜLKEMİZ TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNE AÇIK"

Mali'nin yüzde 95'i Müslüman. Mali'nin iş birliği yapmak istediği Türkiye, İslam yolunu seçen büyük ülkelerden biri. Türk şirketlerin yöneticilerine de bunu söyledim. (Mali) Onların evi, yeter ki kazançlı ticaret olsun. Türk yetkililerin aynı niyette olduğunu biliyoruz. Ülkemiz Türkiye ile karşılıklı iş birliğine açık."

Mali hükümetinin Türkiye ile iyi ilişkileri bulunduğunu aktaran Maiga, çok sayıda Türk iş insanının ve şirketinin Mali'ye geldiğini, Türk şirketlerinin temsilcileriyle de görüştüğünü söyledi.

Mali Başbakanı, Türkiye'de 21-22 Ekim'de düzenlenecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na davet edilmesi halinde katılabileceğini söyledi.