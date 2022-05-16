Petrol
112.13
0.52%
Euro
16.20
0.52%
Dolar
15.56
0.52%
Altın
918.75
-0.32%
Borsa
2396
-0.97%
Bitcoin
470.654
-1.96%
BTXN Coin
12.68
-4.58%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Emmanuel Macron, İsveç'in NATO'ya katılmasını destekliyor

    Fransız Cumhurbaşkanı, askeri ittifaka yeni katılım konusunda görüşünü bildirdi.
    • 16.05.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emmanuel Macron, İsveç'in NATO'ya katılmasını destekliyor

    Bir süredir NATO'da yer almak istediğine ilişkin haberlerle anılan İsveç, kararını verdi.

    Stockholm yönetimi, askeri ittifaka katılma başvurusunda bulunma yönünde karar aldığını duyurdu.

    Reuters'ın haberine göre; Fransa, İsveç'in NATO'ya üye olma kararını destekliyor.

    Macron'dan 'tam' destek

    Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsveç'in askeri ittifaka katılma kararına "tam" destek verdiği kaydedildi.

    Finlandiya da başvuracak

    İsveç'in yanı sıra Finlandiya da NATO üyeliği için başvuruda bulunacak. İki ülkenin ittifaka kabul edilmesi halinde NATO haritası genişlemiş olacak.

    Öte yandan Norveç, Danimarka ve İzlanda, İskandinav komşularına destek açıklaması yaptı.

    "İsveç ve Finlandiya'yı koruyacağız" açıklaması

    Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, "Norveç, Danimarka ve İzlanda ile birlikte, NATO üyeliğini elde etmeden önce topraklarında bir saldırının kurbanı olmaları halinde, Kuzeyli komşularına gerekli tüm yollarla yardım etmeye hazırdır." dedi.

    Emmanuel Macron, İsveç in NATO ya katılmasını destekliyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Çaya yüzde 43,7 oranında zam
    Gündem

    Çaya yüzde 43,7 oranında zam

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı
    Kitap

    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı

    Görüş Bildir