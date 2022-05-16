Emmanuel Macron, İsveç'in NATO'ya katılmasını destekliyor

Fransız Cumhurbaşkanı, askeri ittifaka yeni katılım konusunda görüşünü bildirdi.

Bir süredir NATO'da yer almak istediğine ilişkin haberlerle anılan İsveç, kararını verdi.

Stockholm yönetimi, askeri ittifaka katılma başvurusunda bulunma yönünde karar aldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; Fransa, İsveç'in NATO'ya üye olma kararını destekliyor.

Macron'dan 'tam' destek

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsveç'in askeri ittifaka katılma kararına "tam" destek verdiği kaydedildi.

Finlandiya da başvuracak

İsveç'in yanı sıra Finlandiya da NATO üyeliği için başvuruda bulunacak. İki ülkenin ittifaka kabul edilmesi halinde NATO haritası genişlemiş olacak.

Öte yandan Norveç, Danimarka ve İzlanda, İskandinav komşularına destek açıklaması yaptı.

"İsveç ve Finlandiya'yı koruyacağız" açıklaması

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, "Norveç, Danimarka ve İzlanda ile birlikte, NATO üyeliğini elde etmeden önce topraklarında bir saldırının kurbanı olmaları halinde, Kuzeyli komşularına gerekli tüm yollarla yardım etmeye hazırdır." dedi.