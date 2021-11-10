Emmanuel Macron, Osmanlı ve Cezayir'le ilgili sözlerinden üzüntü duyuyor

Emmanuel Macron, Osmanlı ve Cezayir'le ilgili sözlerinden üzüntü duyuyor

Fransa Cumhurbaşkanı'nın tepki çeken sözlerinin ardından Paris'ten açıklama geldi.

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Osmanlı ve Cezayir'i hedef alan skandal sözlerinin ardından yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Macron'un, Cezayir'in ulusuna, tarihine ve egemenliğine saygı duyduğu kaydedildi.

"MACRON ÜZÜNTÜLÜ"

Macron'un Cezayir'e yönelik yaptığı açıklamaların neden olduğu "polemiklerden" ve "yanlış anlaşılmalardan" üzüntü duyduğu ifade edilen açıklamada, Macron'un, Fransız ve Cezayir halkının yararı ve Libya başta olmak üzere bölgesel sorunlara çözüm bulmak için iki ülkenin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiği vurgulandı.

"CEZAYİR BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

Macron'un 12 Kasım'da başkent Paris'te düzenlenecek Libya konulu uluslararası konferansa Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u davet ettiği belirtilen açıklamada, Cezayir'in bölgede önemli bir aktör olduğu kaydedildi.

MACRON'UN SKANDAL İFADELERİ

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre, Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş, Osmanlı'nın ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YÜKSELDİ

Macron'un bu açıklamaları, Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.