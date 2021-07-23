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    Emmanuel Macron, Pegasus casus yazılımı nedeniyle telefon değiştirdi

    Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Fas hükümetinin Pegasus casus yazılımını kullanarak Macron’un cep telefonunu gözetlediğini iddia etti. Macron tedbir olarak hattını ve cep telefonunu değiştirdi.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 08:59
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    Emmanuel Macron, Pegasus casus yazılımı nedeniyle telefon değiştirdi

    İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus, dünya genelinde 50 binden fazla kişinin telefonunu hedef aldı.

    Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Fas hükümetinin Pegasus casus yazılımını kullanarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un akıllı cep telefonunu gözetlediğini iddia edince Macron tedbir olarak hem cep telefonunu hem hattını değiştirdi.

    GÜVENLİK PROTOKOLLERİ GÜÇLENDİRİLDİ

    Macron'a ait 2 Iphone, 1 Samsung ve 1 Teorem olmak üzere toplam 4 telefondan hangisinin kullanımına son verildiği açıklanmadı.

    Macron’un telefonuna sızılıp sızılmadığını belirlemek için çalışmaların hala devam ettiği ve güvenlik protokollerinin güçlendirildiği bildirildi.

    Emmanuel Macron, Pegasus casus yazılımı nedeniyle telefon değiştirdi #1

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