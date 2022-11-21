Emmanuel Macron: Rusya, Afrika'da Fransa'yı avlamaya çalışıyor

Tunus'ta konuşan Macron, "Çeşitli güçler, Fransa'ya ve Fransızcaya zarar vermek istiyor" dedi.

Afrika kıtasında, Fransa karşıtlığı yükseliyor.

Kıtada bir dönem sömürgecilik faaliyetleri yürüten Fransız güçlerine bugün farklı gözle bakılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kıtada artan Fransız karşıtlığını Rusya'nın etkisinin yükselmesine bağladı.

"Rusya, Fransız avcılığı yapıyor"

Frankofoni Zirvesi kapsamında Tunus'ta bulunan Macron, TV5 Monde'a verdiği demeçte, Rusya'nın, Fransa'nın askeri anlamda anlaşmazlığa düştüğü veya etki kaybı yaşadığı zor durumdaki Afrika ülkeleri üzerinden "Fransız avcılığı yaptığını" ileri sürdü.

Fransa'nın eski sömürgelerinde ekonomik ve tarihi bağlarını kendi çıkarlarına hizmet etmek için kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya Macron, bu söylemin başka ülkelerce oluşturulan bir algı biçimi olduğunu savundu.

"Fransa'ya ve Fransızcaya zarar vermek istiyorlar"

Macron, "Afrika'da etki inşa etmek isteyen çeşitli güçler (devletler), insanları şüpheye düşürerek Fransa'ya ve Fransızcaya zarar vermek ve kendi çıkarlarına zemin oluşturmak istiyor." diyerek, TV5 Monde dahil birçok kanala Rusya tarafından fonlanan aktivistlerin çıkıp, Fransız karşıtlığı yaptığını öne sürdü.

Fransa'nın eski sömürgelerinde istenmemesi

Terörle mücadele gerekçesiyle Afrika'nın Sahel bölgesinde askeri üsler kuran Fransa, tartışmalı varlığına ilişkin bilanço netleşmeden, bölge halkının ülkeye yönelik protestoları ve yaşanan diplomatik sıkıntılar üzerine strateji değişikliğine giderek 10 yıldır Mali'de görev yapan askeri birliklerini tamamen çekti.

AA'nın haberine göre Fransa; Rusya'yı, Wagner paralı askerleri üzerinden Mali başta olmak üzere bölgede Fransız karşıtlığı ve manipülasyon yapmakla suçluyor.

Türkiye'nin etkisi artıyor

Rusya, Wagner'in kendisini temsil etmediğini ileri sürerken Fransa; Mali, Burkina Faso, Nijer gibi Afrika'daki eski sömürgelerinde Fransız varlığından duyulan rahatsızlığı Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin artan etkisine bağlıyor.