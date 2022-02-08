Emmanuel Macron: Rusya ile diyaloğa ihtiyaç var

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak için Rusya'yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna'daki görüşmelerini gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'ya gitti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"RUSYA İLE DİYALOĞU SÜRDÜRMEYE İHTİYAÇ VAR"

Macron, yaptığı açıklamada, "Son günler yeni yaklaşımları belirleme fırsatını verdi. Bu yaklaşımlar üzerinde birlikte çalışacağız. Ayrıca, ilkelerimize ve değerlerimize sadık kalarak bu zorlu diyaloğu sürdürme arzusuna sahibiz. Ayrıca gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak, ihtiyaç duyulan gerilimi azaltma sürecini başlatma, barış ve istikrar inşa etmek için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.