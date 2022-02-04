Emmanuel Macron, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

Emmanuel Macron, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 7 Şubat'ta Rusya, 8 Şubat'ta ise Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Ukrayna-Rusya krizinin diplomatik yollardan çözümü için liderlerin girişimleri devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Şubat'ta açıklama yaparak Ukrayna konusunda önceliğinin, gerilimin düşmesi ve Minsk Anlaşmaları temelinde siyasi çözüm bulmak olduğunu söylemişti.

MACRON'DAN RUSYA VE UKRAYNA ZİYARETİ

Elysee Sarayı, Emmanuel Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Şubat'ta da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

Ziyaretlerin Macron'un, dün akşam Putin ve Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından kararlaştırıldığı belirtildi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Macron'un Ukrayna konusunda dün ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya, Hollanda ve İtalya'nın başbakanlarıyla da telefonla görüştüğü ifade edildi.

Le Monde gazetesinin haberinde, Macron'un Rusya ve Ukrayna ziyaretleri dönüşünde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmek için başkent Berlin'e gidebileceği belirtildi.