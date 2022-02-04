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    Emmanuel Macron, Rusya'da Vladimir Putin ile görüşecek

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önce Putin ile Moskova'da görüşecek. Macron, sonrasında Kiev'de Zelenskiy ile bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 13:04
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    Emmanuel Macron, Rusya'da Vladimir Putin ile görüşecek

    Türkiye'nin yanı sıra bazı Batılı ülkeler, Rusya ile Ukrayna krizinin yatışması için devreye girdi.

    Bu kapsamda hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya peş peşe ziyaretler düzenleniyor.

    MACRON'DAN PEŞ PEŞE ZİYARETLER

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

    Macron'un ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyaret, pazartesi günü gerçekleşecek.

    ÖNCE PUTİN, ARDINDAN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK

    Putin ile görüşmesinin ardından Macron, salı günü Ukrayna'ya geçecek ve burada Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ağırlanacak.

    Emmanuel Macron, Rusya da Vladimir Putin ile görüşecek #1

    PUTİN-Şİ ZİRVESİ

    El Cezire'nin haberine göre, Emmanuel Macron'un planlanan Rusya ve Ukrayna ziyaretleri, Pekin'de Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında yapılacak görüşmenin ardından geldi.

    BATI'DA İŞGAL GİRİŞİMİ ENDİŞESİ HAKİM

    Ukrayna çevresinde 100 binden fazla asker konuşlandırdığı belirtilen Rus ordusu nedeniyle Batı'da, "ani bir işgal girişimi" olabileceği endişesi hakim.

    İşgal girişimi iddialarını reddeden Kremlin, ABD ve NATO'yu bölgede gerilimi körüklemekle suçluyor.


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