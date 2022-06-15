Emmanuel Macron, Rusya'ya yönelik tonunu sertleştirdi

Macron, "Rusya'yı durdurmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya'daki NATO üssünde Fransız ve müttefik birliklerini ziyaret etti.

Macron, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Moskova yönetimine karşı daha sert bir çizgide olduğu izlenimini verdi.

Kiev'e ziyaret beklentisi

İki diplomatik kaynağa göre, Macron'un, Almanya ve İtalya başbakanları Olaf Scholz ve Mario Draghi ile Kiev'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Fransız lider, Ukrayna ve Doğu Avrupalı müttefikleri tarafından, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya desteğindeki "belirsizlik" nedeniyle eleştiriliyor.

"Rusya'yı durdurmak için her şeyi yapacağız"

Son açıklamasında Rusya'ya karşı tonunu yükselttiği görülen Macron, olası Ukrayna ziyareti öncesi askeri üste yaptığı konuşmada, "Rusya'yı durdurmak, Ukraynalılara ve ordularına yardım etmek ve müzakerelere devam etmek için her şeyi yapacağız." dedi.

Caydırıcılık vurgusu

Macron, "Öngörülebilir gelecek için korumamız, caydırmamız ve var olmamız gerekecek." diye ekledi.

Reuters'ın haberine göre, kaynaklar, söz konusu üç Avrupalı liderin Ukrayna'nın başkentine gidebileceğini söylerken, Fransa Cumhurbaşkanlığı ziyaret ihtimaline dair yorum yapmayı reddetti.