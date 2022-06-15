Petrol
119.93
-1.02%
Euro
18.1269
0.65%
Dolar
17.2821
0.10%
Altın
1.013
0.89%
Borsa
2519
0.39%
Bitcoin
351.946
-10.16%
BTXN Coin
8.71
-1.69%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Emmanuel Macron, Rusya'ya yönelik tonunu sertleştirdi

    Macron, "Rusya'yı durdurmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.
    • 15.06.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emmanuel Macron, Rusya'ya yönelik tonunu sertleştirdi

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya'daki NATO üssünde Fransız ve müttefik birliklerini ziyaret etti.

    Macron, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Moskova yönetimine karşı daha sert bir çizgide olduğu izlenimini verdi.

    Kiev'e ziyaret beklentisi

    İki diplomatik kaynağa göre, Macron'un, Almanya ve İtalya başbakanları Olaf Scholz ve Mario Draghi ile Kiev'i ziyaret etmesi bekleniyor.

    Fransız lider, Ukrayna ve Doğu Avrupalı müttefikleri tarafından, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya desteğindeki "belirsizlik" nedeniyle eleştiriliyor.

    "Rusya'yı durdurmak için her şeyi yapacağız"

    Son açıklamasında Rusya'ya karşı tonunu yükselttiği görülen Macron, olası Ukrayna ziyareti öncesi askeri üste yaptığı konuşmada, "Rusya'yı durdurmak, Ukraynalılara ve ordularına yardım etmek ve müzakerelere devam etmek için her şeyi yapacağız." dedi.

    Caydırıcılık vurgusu

    Macron, "Öngörülebilir gelecek için korumamız, caydırmamız ve var olmamız gerekecek." diye ekledi.

    Reuters'ın haberine göre, kaynaklar, söz konusu üç Avrupalı liderin Ukrayna'nın başkentine gidebileceğini söylerken, Fransa Cumhurbaşkanlığı ziyaret ihtimaline dair yorum yapmayı reddetti.

    Emmanuel Macron, Rusya ya yönelik tonunu sertleştirdi #1


    İlginizi Çekebilir

    Bergama Antik Kenti'ne 90 bin ziyaretçi
    Kültür Sanat

    Bergama Antik Kenti'ne 90 bin ziyaretçi

    İş insanı Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti
    Ekonomi

    İş insanı Uğur Terzioğlu hayatını kaybetti

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir