Emmanuel Macron: Rusya'yla kırmızı çizgilerimizi net çizmeliyiz

Donbas ve Kırım konusunda Moskova'ya yaptırımların yeterli olmadığını belirten Macron, olası Biden-Putin görüşmesini desteklediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde gerilen Batı-Rusya ilişkilerine dair konuştu.

Macron, Amerikan CBS kanalında Margaret Brennan'a verdiği mülakatta, Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da artan gerginliğe işaret ederek, Rusya'yı caydırmak için sadece yaptırımların yeterli olmayabileceğini kaydetti.

"YAPTIRIMLAR YETERLİ DEĞİL"

Macron, "Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net bir şekilde çizmeliyiz. Güvenilir olmanın tek yolu bu. Yaptırımlar tek başına yeterli değil, ancak yaptırımlar bir paketin parçasıdır." ifadesini kullandı.

Fransız cumhurbaşkanı, yapıcı diyalogu tercih ettiğini, ancak bunun için önce güvenilirliğe sahip olmaları gerektiğini bildirdi.

"BIDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİ DESTEKLİYORUM"

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki muhtemel bir görüşmeyi desteklediğini de ifade eden Macron, diyalogu her zaman önemsediğini belirtti.

2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'de kimyasal silah kullanılmaması konusundaki kırmızı çizgisinin Esad tarafından çiğnenmesinin ardından uluslararası toplumun seyirci kaldığını vurgulayan Macron, bunun Putin'i güçlendirdiğini savundu.

RUSYA'NIN SEÇİMLERE MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİASI

Macron ayrıca, Moskova'nın başta ABD olmak üzere demokratik ülkelerin seçimlerine müdahale girişimlerini kesinlikle tasdik etmediklerinin altını çizdi.

ABD yönetimi, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamış ve siber saldırılarla ilintili 10 Rus diplomatı ABD'den sınır dışı etmişti.