Emmanuel Macron, 'Tek Gezegen Zirvesi'nde konuştu

İklim değişikliğiyle mücadeleye Afrika'nın önemli katkıları olduğunu belirten Macron, taahhütlerin ise yerine getirilmediğini söyledi.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iklim konulu "Tek Gezegen Zirvesi" başladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı konuşmada, iklim konusundaki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

"AFRİKA'NIN AKTİF KATKILARI VAR"

Afrika kıtasının iklim değişikliği ile mücadele konusunda aktif katkıları bulunduğunu ifade eden Macron, zirvede iklim için hedeflenen fonun sağlandığını ifade etti.

Macron, insanların eylemlerinin doğa üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, bunun sonucu olarak insan sağlığının tehlike altında bulunduğunu belirtti.

"TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMEDİ"

Dünyanın iklim açısından geleceğinin insanların eylemlerine bağlı olduğunu ifade eden Macron, dünya genelinde iklim konusunda daha önce verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Macron, zirvenin amacının eylem planı ortaya koymak olduğunu vurguladı.

2030 HEDEFİ

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de Afrika'da 2007'de ormanlar oluşturarak çölleşmeyle mücadeleyi hedefleyen Büyük Yeşil Duvar Girişimi'nin başlatıldığını, bu kapsamda 2030 yılına kadar 100 milyon hektar toprağın yeşillendirileceğini söyledi.