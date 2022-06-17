Emmanuel Macron, Ukrayna tahılını Romanya üzerinden çıkarmak istiyor

Karadeniz güzergahına alternatif arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Romanya'yı işaret etti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle on binlerce tonluk tahıl stoku, Karadeniz'de mahsur kalmış durumda.

Odessa Limanı'ndaki tahılın çıkarılması için Türkiye devreye girerken, üç ülke arasında krizin çözümüne dair kırmızı hat kuruldu.

Macron, Karadeniz güzergahına alternatif arayışında

Daha önceki açıklamasında, Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, son açıklamasında farklı bir tavır takındığı görüldü.

Ukrayna'ya yaptığı ziyarete ilişkin Fransız TF1 kanalına röportaj veren Macron, tahıl stokunu Karadeniz güzergahına alternatif olarak Romanya üzerinden çıkarma arayışında olduğunu belirtti.

Romanya'yı işaret etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le beraber Rusya ile diplomatik çözümleri zorladığını aktaran Macron, buğday ve mısır dahil Rusya ablukası altındaki tahıl stoku için Romanya'nın alternatif bir güzergah olabileceğini savundu.

Macron, Odessa Limanı'nın Romanya-Ukrayna sınırına yakın olduğunu belirterek, buraya getirilen tahılları demir yolu ve Tuna Nehri üzerinden Avrupa dahil uluslararası pazarlara sevk etme planı üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Gündem tahıl stokunun transferi

Fransız devletinin, uzmanları, askerleri ve firmalarıyla bu transferi sağlamaya hazır olduğuna işaret eden Macron, böylelikle söz konusu tahıl stokunun hızlı şekilde transfer edilebileceğini savundu.

"Fransa'nın menfaati için Kiev'i ziyaret ettim"

AA'nın haberine göre, Macron, ülkesindeki yasama seçimlerinin ikinci turundan birkaç gün önce Kiev'e yaptığı ziyareti Fransa'nın menfaati için yaptığını ifade etti.

"Savaş nedeniyle benzin, gaz ve market fiyatları giderek yükseliyor. Rusya fiyatları artırmak ve üzerimize baskı kurmak için her gün hammadde fiyatlarıyla oynuyor." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya'ya bir imtiyaz tanınıp tanınmaması konusunun Ukrayna'nın elinde olduğunu kaydetti.

Emmanuel Macron, tahıl konusunda Türkiye'nin rolünü vurguladı ViDEO