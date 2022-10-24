Emmanuel Macron: Ukrayna'da barış için şans var

Macron, belirli bir anda Rusya ile barış anlaşması yapılabileceğini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesine dair çabalar hakkında konuştu.

Roma'da düzenlenen bir konferansta görüşlerini paylaşan Macron, Rusya'nın çatışmaların tırmanabileceğine dair uyarılarına rağmen, Ukrayna'da barış şansı olduğuna inandığını söyledi.

"Barış ihtimali var"

Macron, "Barış ihtimali var, belli bir noktada ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Reuters'ın haberine göre, konuşmasında Macron, "Belirli bir anda, durumun nasıl geliştiği göz önüne alındığında, Ukrayna halkı ve lideri bunun şartlarına karar verdiğinde, diğer tarafla bir barış anlaşması yapılabilir." dedi.

Rus ve Fransız bakanların görüşmesi

Fransa, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan bu yana Moskova ile Batılı diplomatik kanalları açık tutmanın önemini vurguluyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda Ukrayna'daki durumu ele almıştı.

Şoygu'nun 'kirli bomba' uyarısı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şoygu, Lecornu'ye Ukrayna'nın 'kirli bomba' (radyoaktif madde içeren bomba) kullanımıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle ilgili endişelerini dile getirdi." ifadelerine yer verilmişti.