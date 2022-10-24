Petrol
90.4
-1.03%
Euro
18.3529
0.12%
Dolar
18.6049
0.13%
Altın
989.78
-0.07%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
364.408
0.58%
BTXN Coin
10.31
2.89%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    Emmanuel Macron: Ukrayna'da barış için şans var

    Macron, belirli bir anda Rusya ile barış anlaşması yapılabileceğini dile getirdi.
    • 24.10.2022 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emmanuel Macron: Ukrayna'da barış için şans var

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesine dair çabalar hakkında konuştu.

    Roma'da düzenlenen bir konferansta görüşlerini paylaşan Macron, Rusya'nın çatışmaların tırmanabileceğine dair uyarılarına rağmen, Ukrayna'da barış şansı olduğuna inandığını söyledi.

    "Barış ihtimali var"

    Macron, "Barış ihtimali var, belli bir noktada ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

    Reuters'ın haberine göre, konuşmasında Macron, "Belirli bir anda, durumun nasıl geliştiği göz önüne alındığında, Ukrayna halkı ve lideri bunun şartlarına karar verdiğinde, diğer tarafla bir barış anlaşması yapılabilir." dedi.

    Rus ve Fransız bakanların görüşmesi

    Fransa, Rus kuvvetlerinin 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan bu yana Moskova ile Batılı diplomatik kanalları açık tutmanın önemini vurguluyor.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda Ukrayna'daki durumu ele almıştı.

    Şoygu'nun 'kirli bomba' uyarısı

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şoygu, Lecornu'ye Ukrayna'nın 'kirli bomba' (radyoaktif madde içeren bomba) kullanımıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle ilgili endişelerini dile getirdi." ifadelerine yer verilmişti.

    Emmanuel Macron: Ukrayna da barış için şans var #1


    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!
    Advertorial

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!

    Bursa'da gözleri görmeyen motosiklet tamircisi
    Yaşam

    Bursa'da gözleri görmeyen motosiklet tamircisi

    Survivor Turabi, bir kadınla yatakta yarı çıplak poz verdi
    Magazin

    Survivor Turabi, bir kadınla yatakta yarı çıplak poz verdi

    Görüş Bildir