Euro
9.1257
1.11%
Dolar
7.4899
1.58%
Altın
444.44
1.44%
Borsa
1.542
0.11%
Bitcoin
275.250
-8.95%
EXEN Coin
11.25
-0.17%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un çiçek masrafına tepki

    2020 yılında çiçek harcamalarına 600 bin euro ayıran Macron çifti, Fransız kamuoyunda tepki topluyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 10:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un çiçek masrafına tepki

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un, başkent Paris’teki resmi ikametgahları Elysee Sarayı’ndaki çiçeklere geçen yıl 600 bin euro (5,4 milyon lira) harcadığı ortaya çıktı.

    Fransız Politis gazetesi, Macron’un yaptığı çiçek harcamasının, selefleri Hollande ve Sarkozy’ninkinden beş kat fazla olduğuna dikkat çekti.

    TEPKİ TOPLADI

    Elysee Sarayı’nın koronavirüs nedeniyle halka kapalı olduğu, çok az resepsiyonun yapıldığı ve ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde çiçek bütçesinin artması Fransız kamuoyunda tepki topladı.

    Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un çiçek masrafına tepki #1

    Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un çiçek masrafına tepki #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir