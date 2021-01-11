Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un çiçek masrafına tepki

2020 yılında çiçek harcamalarına 600 bin euro ayıran Macron çifti, Fransız kamuoyunda tepki topluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un, başkent Paris’teki resmi ikametgahları Elysee Sarayı’ndaki çiçeklere geçen yıl 600 bin euro (5,4 milyon lira) harcadığı ortaya çıktı.

Fransız Politis gazetesi, Macron’un yaptığı çiçek harcamasının, selefleri Hollande ve Sarkozy’ninkinden beş kat fazla olduğuna dikkat çekti.

TEPKİ TOPLADI

Elysee Sarayı’nın koronavirüs nedeniyle halka kapalı olduğu, çok az resepsiyonun yapıldığı ve ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde çiçek bütçesinin artması Fransız kamuoyunda tepki topladı.