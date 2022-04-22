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    Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'den karşılıklı suçlamalar

    Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'den karşılıklı suçlamalar

    Hafta sonu yapılacak seçimden galip çıkmak isteyen her iki aday, birbirlerini hedef aldı. Bu seçimlerde Türkiye üzerinden oy elde etmeye çalışılmadığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 16:18
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    Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine saatler kaldı.

    24 Nisan Pazar günü düzenlenecek ikinci turda seçmenler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevine devam etmesi ile aşırı sağcı Marine Le Pen'e şans vermek arasında tercihte bulunacak.

    Avrupa ülkesinde geçmiş dönemlerde adaylar, Türkiye düşmanlığı üzerinden taraftar toplamaya çalışıyordu.

    Bu defa 'Türkiye' söylemine sarılmadılar

    Ayrıca Fransa'da yaşayan Türk vatandaşları da aşırılıkçı söylemlere sahne olan kampanyalar döneminden olumsuz etkilenen kesim oldu.

    Ancak Macron ve Le Pen'i yeniden karşı karşıya getiren bu yılki seçimlerde ise Türkiye karşıtlığının aksine, Rusya, NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Fransa'nın iç sorunlarına odaklanılması dikkat çekti.

    Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarının karikatürleri çizildi ViDEO

    Vaatlerin tam tersini anlatan çizimler

    Bu arada Jaeraymie adlı sanatçı, çarpıtmalar anlamına gelen "Distorsions" isimli eserlerinde cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerinin aksini anlatan çizimlere imza attı.

    Çizimlerde, her fırsatta başörtüsünü yasaklamayı vadeden aşırı sağcı Le Pen'in başörtüsü taktığı görülürken, Müslüman ve İslam karşıtı olan ve ilk turda elenen Eric Zemmour'un sakallı ve takkeli görseline yer verildi.

    Sarı yelek giydirilen Cumhurbaşkanı Macron'un ise bir gözünün çizimde morarmış olarak yer aldığı görüldü.

    Emmanuel Macron ve Marine Le Pen den karşılıklı suçlamalar #1

    Seçim öncesi sözlü tartışma

    Öte yandan televizyon tartışmasında karşı karşıya gelen Macron ve Le Pen, seçim öncesi karşılıklı sert mesajlar vererek kararsız seçmenin desteğini kazanmaya çalıştı.

    Fransız basınına demeç veren Macron, Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen'in Fransız halkı arasında bastıramadığı öfkeden yararlandığını söyledi.

    Le Pen'in başörtüsü yasağı planını hatırlattı

    Aşırı sağın “korkular ve kızgınlık” ile yaşadığını vurgulayan Macron, rakibinin onun yerine geçmek için kendi başarısızlıklarından yararlanabileceğini kabul ettiğini dile getirdi.

    Macron, Le Pen'in otoriter bir aşırı sağı maskelemeye çalıştığını ve Müslümanları kamusal alanda başörtüsünü yasaklama planıyla damgaladığını belirtti.

    France Inter radyosuna konuşan Macron, "Milyonlarca vatandaşımız, satın alma sorununa bir cevabı olduğu izlenimi verdiği için partisine ve projesine yöneldi. Ama cevapları uygulanabilir değil." dedi.

    Emmanuel Macron ve Marine Le Pen den karşılıklı suçlamalar #2

    "Macron Fransızları sevmiyor"

    Le Pen ise Macron'u "Fransızları sevmemekle" suçladı. CNews televizyonuna demeç veren aşırı sağcı siyasetçi, "Macron'un kazanması beklenen bir şey değil." diye konuştu.

    Macron'un milyonlarca Fransız seçmeni "aşırı sağ" şeklinde nitelendirdiğini ifade eden Le Pen, "Bu, onun için bir aşağılama." ifadesini kullandı ve ekledi:

    "En ufak bir düşmanlık bile ifade etmedim"

    "Emmanuel Macron'un seçmenlerine karşı en ufak bir düşmanlık bile ifade etmedim. Halkı liderleriyle uzlaştıran uyumun başkanı olmak istiyorum."

    Fransa'da yapılan son anketlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzde 58 düzeyindeki oy oranıyla kazanması öngörülüyor.

    Emmanuel Macron ve Marine Le Pen den karşılıklı suçlamalar #3


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