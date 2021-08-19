Emmanuel Macron'a çağrı: Afganistan’daki kadın hakimlere sığınma verilsin

Fransa'da Hakimler Sendikası Birliği, Afgan meslektaşlarının tehdit altında olduğunu söyledi. Sendika, Afganistan’daki kadın hakimlerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Çeşitli ülkeler Afganistan'dan tahliyelerini sürdürürken, Fransa’nın en büyük hakimler sendikası Hakimler Sendikası Birliği (USM), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslendi.

Sendika Başkanı Celine Parisot, Europe 1 radyosunda katıldığı programda, Taliban’ın kontrolü ele aldığı Afganistan’da özellikle kadın hakimlerin tehdit altında olduğunu savunarak, "Tehditler alıyorlar, bazı meslektaşlarımız saldırılarda öldü." dedi.

"FRANSA'YA GETİRİP SIĞINMA VERELİM"

Parisot, Afganistan’daki kadın hakimlerin tespit edilmesi ve kendilerine tahliye seçeneği sunulması gerektiğini ifade etti.

Parisot, Cumhurbaşkanı Macron’dan, Afganistan’daki kadın hakimlerin hızlıca tahliye edilerek Fransa’ya getirilmesi ve burada sığınma verilmesini istediklerini aktardı.​​​​​​​

MACRON'UN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI: KENDİMİZİ KORUMALIYIZ

Macron'un, 16 Temmuz'da Afganistan'daki duruma ilişkin Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti.

LE PEN'E BENZETİLDİ

Macron'un tavrı, ülkesindeki aşırı sağcı Marine Le Pen'e benzetilerek, "İnsanlar hayatlarını kurtarma derdindeyken; Fransa Cumhurbaşkanı seçim yatırımını önceliyor" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Tepkiler üzerine Macron, söz konusu açıklamalarının çarpıtıldığını, Fransa'nın en fazla tehdit altındakileri koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söylemişti.