Emmanuel Macron'a, Fransız Polinezyası'nda çiçekli karşılama

Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içinde yer alan bölgeye giden Macron için düzenlenen tören, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Polinezyası'na ziyarette bulundu.

Büyük Okyanus'taki sömürgeleştirilen Fransız Polinezyası'nda resmi tören ve yöresel danslarla karşılanan Macron, adeta çiçeğe boğuldu.

MACRON'A TAKILAN ÇİÇEKLER İLGİ ODAĞI OLDU

Yetkililerin neredeyse her biri, hazırlanan çiçekleri Macron'un boynuna taktı. Fransız cumhurbaşkanı ile ilgili ortaya çıkan görüntü, sosyal medyada gündem oldu.

Emmanuel Macron'un üzerindeki görüntünün abartıldığını dile getiren kullanıcılar, çiçeklerin çoğaltılarak Macron'u kaplayan halini paylaştı. Macron için "yürüyen çiçek" yorumları yapıldı.

Macron'a karşılama töreni sosyal medyanın gündemine oturdu ViDEO

NÜKLEER DENEME YAPILDI

Paris yönetimi, Fransız Polinezyası’nda 30 yıl boyunca yaptığı 200'e yakın nükleer denemenin yol açtığı radyasyon seviyesini saklaması nedeniyle tepkilerin hedefi oluyor.

Fransa basınından France 24, Macron'un gezisinin, Fransa'nın Pasifik'teki jeopolitik varlığını güçlendirmeyi amaçladığını aktardı.

Macron, ziyareti sırasında Fransız Polinezyası'nın "stratejik rolünü", nükleer testlerin yanı sıra küresel ısınmanın yol açtığı yükselen deniz seviyelerinin riskini gündeme getirmeyi planlıyor.

TAZMİNAT BEKLENTİSİ

Ada sakinleri, onlarca yıl süren nükleer testlerin yol açtığı radyasyonun kurbanları için Macron'dan tazminat vermesini bekliyor.

Testlerin, "ada halkının hayatlarını göz ardı eden sömürgeci tutumların kanıtı olarak görülen derin bir kızgınlık kaynağı" olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

"ÖZÜR DİLE" BASKISI

Emmanuel Macron'un, nükleer denemelerin yıkıcı mirası için özür dilemesi konusunda baskı altında olduğu belirtiliyor.

Ada halkının çoğu, denemelerin nüfusta görülen kanser oranında artışa neden olduğunu düşünüyor.

SADECE 63 SİVİL...

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, söz konusu ziyarete ilişkin, "Cumhurbaşkanı, birkaç somut adımı teşvik ederek güçlü ve şeffaf bir diyalog kurmayı hedefliyor." dedi.

Testlerin 1996'da sona ermesinden bu yana yalnızca 63 Polinezyalı sivil radyasyona maruz kalma tazminatı almış durumda.