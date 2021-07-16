Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, tapınak ziyareti sırasında "Macron, sen bir ateistsin" şeklinde tepkisi gösteren bir kişi karga tulumba göz altına alındıktan sonra tutuklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yönetime geldiğinden bu yana sık sık toplum içinde sert tepkilere hedef oluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı bu kez bir tapınak ziyaretinde protesto edildi.

Macron, Fransa tarihinde bir ilk olarak, ülkenin güneydeki Pireneler bölgesinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağı ziyaret etti.

Emmanuel Macron’a, tapınak ziyareti sırasında tepki VİDEO

"SEN BİR ATEİSTSİN BURADA YERİN YOK"

Ülkenin en büyük Hristiyan hac merkezi olan tapınakta, müzikal grupla ilahi söyleyen Macron'a kalabalıktan bir kişi, "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." ifadeleriyle tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Korumaların derhal müdahale ettiği kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı sırada tapınak görevlilerinden birini yaraladığı belirtilen bu kişinin, tutuklandığı ifade edildi.

TOKATLI SALDIRI

Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı. Saldırgan 4 ay hapis cezası almıştı.

Saldırgan, Macron’a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

Emmanuel Macron'a tokat atan kişiye 4 ay hapis cezası