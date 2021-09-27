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Emmanuel Macron'a yumurtalı saldırı
Sık sık saldırı ve protestolara maruz kalan Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez yumurtalı bir saldırının hedefi oldu.
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 14:56
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve geldiği günden bu yana protestolar ve saldırılara maruz kalıyor.
Kitlesel ve kişisel boyuttaki protestolara, seçimler yaklaştıkça yenileri ekleniyor.
Macron, bu kez Lyon ziyaretinde bir saldırının hedefi oldu.
Emmanuel Macron'a yumurtalı saldırı VİDEO
YUMURTA FIRLATTILAR
Kalabalık içinde ilerlemeye çalışan Fransız Cumhurbaşkanı'na kalabalığın içinden bir kişi yumurta fırlattı.
Macron'un omzuna isabet eden yumurtayı gören korumaları hemen müdahale etti.
Saldırıya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.