Emmanuel Macron’dan Almanya’ya, ‘enerji dayanışması’ çağrısı

Ulusal politikaların Avrupa’da dengesizliğe yol açtığını belirten Macron, enerji krizine ilişkin Almanya'ya Avrupa ile dayanışma içinde olması çağrısında bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, Avrupa enerji krizi olarak kendisini hissettirmeye devam ediyor…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir Fransız gazetesine verdiği özel demeçte konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, Avrupa’nın içinde bulunduğu durumu koronavirüs sürecine benzetti.

“Ulusal politikalar yürütemeyiz”

Avrupa'nın benzer bir süreçten geçtiğini belirten Macron, yükselen enerji fiyatlarına karşı Almanya'ya, Avrupa'yla dayanışma çağrısı yaptı.

AA’nın haberine göre; Macron, "Ulusal politikalar yürütemeyiz çünkü bu, Avrupa kıtasında dengesizliğe yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa-Almanya iş birliğine vurgu

Macron, kıtada ulusal stratejilerden ziyade, Avrupa stratejisi yürütmenin daha tutarlı olacağı değerlendirmesinde bulunarak Fransa-Almanya iş birliğinin bunu omuzlayabileceğine işaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eylül sonunda Almanya sınırları içerisindeki tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar euro değerinde fon oluşturulacağını açıklamıştı.