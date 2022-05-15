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    Emmanuel Macron'dan BAE'ye taziye ziyareti

    Emmanuel Macron'dan BAE'ye taziye ziyareti

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’a taziyelerini sundu.
    • 15.05.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 18:52
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    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

    NAhyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkeden yetkililer BAE’ye geliyor.

    Macron taziye ziyaretinde

    Fransa'dan da taziye ziyareti en üst seviyede gerçekleşti. Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Abu Dabi'ye gitti.

    “Barış, açık sözlülük ve diyalog”

    Ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirlenen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile başkent Abu Dabi’de görüşen Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki “barış, açık sözlülük ve diyalog” temellerine dayalı iletişime değindi.

    Emmanuel Macron dan BAE ye taziye ziyareti #1

    ABD heyeti BAE’ye geliyor

    ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris önderliğindeki bir heyet de, ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve ikili ilişkileri desteklemek adına yarın BAE’ye gelecek.

    Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, Cuma günü hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

    Emmanuel Macron dan BAE ye taziye ziyareti #2

    Emmanuel Macron dan BAE ye taziye ziyareti #3

    Emmanuel Macron dan BAE ye taziye ziyareti #4

    Emmanuel Macron dan BAE ye taziye ziyareti #5


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