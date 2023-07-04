Emmanuel Macron'dan eyleme katılan gençlerin ailelerine mali yaptırım Ülkede 18 yaşın altındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolara ilişkin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar." diyerek mali yaptırımın sinyalini verdi.

AA & Ensonhaber

Fransa'da yaşananlar dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.

Nanterre kentinde 27 Haziran'da bir polis memurunun içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca tek el ateş açmasıyla başlayan olaylarda tansiyon en üst seviyeye tırmandı.

Yaşananlara tepki göstermek adına sokaklara dökülen halk, güvenlik güçleriyle de karşı karşıya geliyor.

Bununla da yetinmeyip, ülkenin dört bir yanını yangın yerine çeviriyor.

7'nci güne girilen isyanda, çok sayıda bina ve otomobiller ateşe verildi.

Öte yandan bu durumu fırsat bilenler ise protestolarda talan ve yağmalama olaylarına girişti.

Macron'dan mali yaptırım kararı

Gerilim devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolara müdahale eden polislerle Paris'te bir restoranda gayriresmi yemekte bir araya geldi.

Fransız basınındaki habere göre, Macron polislere desteğini açıklayarak, çocukları olaylara karışan aileleri mali olarak cezalandırmak istediğini belirtti.

"Ceplerine dokunmak lazım"

Macron, burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı."

Polisler de Macron'a yakınarak, "Olayın çıkmadığı maç ya da başka bir etkinlik olmuyor. Kırıp dökmek için can atıyorlar." dedi.

3 bini aşkın gözaltı

Öte yandan, ülkede günlerdir süren toplumsal olaylarda 72'si dün olmak üzere şu ana kadar 3 bin 486 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde, 1105 binanın yanı sıra kamusal alanda 12 bin 202 nokta kundaklandı, 5 bin 892 araç yakıldı.

Ülke genelinde 269 polis ve jandarma karakolu saldırıya uğradı, 808 kolluk kuvveti yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Angers ve Chambery kentlerinde aşırı sağcı grupların sokağa indiği, eylemcilerle çatıştığı görüldü.