Emmanuel Macron'dan Ukrayna krizi iddiası: Kötüye gitmesini engelledim

Macron, Ukrayna yolculuğu sırasında Putin ile görüşmesini değerlendirdi. Fransız Cumhurbaşkanı, Ukrayna krizinin kötüleşmesini ve tırmanmasını engellediğini öne sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret ederek, iki ülke arasındaki krizde arabuluculuk rolüne soyunmaya çalışıyor.

Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye Putin'in "mesafeli" duruşu damgasını vurmuştu.

PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Baş başa görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında da Rus lider, Fransız gazeteciye sert çıkışarak, "Rusya ile NATO arasında savaş mı istiyorsunuz?" diye sormuştu.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek için Kiev'e giderken uçaktaki gazetecilere Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

"KRİZİN TIRMANMASINI ÖNLEDİM"

Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin "kötüleşmesini ve tırmanmasını" önlediğini belirten Macron, kendisi için önemli olanın Ukrayna-Rusya arasındaki krizin tırmanmasını önlemek ve yeni perspektifler açmak olduğunu vurgulayarak, "Bence bu amaç yerine getirildi. Fransa, güvenilirliğini pekiştirdi." dedi.

PUTİN İLE GERGİN GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile görüşmesinde de hissedilir bir gerginlik olduğunu dile getirerek, Putin’in son yılların tarihini yeni baştan yazdığını ifade etti.

Putin'in, Fransız Cumhurbaşkanı'nın kendisine "işkence" ettiğine dair sözlerinden kastının "sınırdaki garantiler" konusunun defalarca hatırlatılması olduğunu belirten Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın dünkü görüşmede büyük tavizler vereceğini düşünmediğini söyledi.