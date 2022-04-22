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    Emmanuel Macron'dan Ukrayna'da ateşkes için Türkiye vurgusu

    Macron, Putin ile konuşmama kararı almaları halinde, müzakerecilerin Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacağını söyledi.
    • 22.04.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:02
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    Emmanuel Macron'dan Ukrayna'da ateşkes için Türkiye vurgusu

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara ilişkin konuştu.

    Türkiye, Karadeniz'in kuzeyindeki çatışmalara son verilmesi için diplomatik çabalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

    Ateşkes için Türkiye devrede

    Bu kapsamda Rus ve Ukraynalı heyetler, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek, ateşkesin ne şekilde sağlanabileceğini görüşmüştü.

    Macron, France Inter radyosunda verdiği demeçte, bir süredir telefonda görüşmediği Putin ile görüşmeye devam edeceğini söyledi.

    "Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa..."

    Fransız lider, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin ile görüşmek gerektiğini söylerken, Türkiye vurgusu yaptı.

    Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum.

    "Müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak"

    Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) veya Çin Devlet Başkanı (Şi Cinping) olacak." dedi.

    Emmanuel Macron dan Ukrayna da ateşkes için Türkiye vurgusu #1

    Üçüncü dünya savaşı uyarısı

    AA'nın haberine göre; Rusya-Ukrayna savaşının askeri çözümü bulunmadığını ifade eden Macron, çözüm için askeri yol seçilirse, üçüncü dünya savaşının tercih edilmiş olacağını belirtti.

    Macron, Ukrayna'nın, silah yardımı yapmamaları halinde Rusya'ya karşı direnemeyeceğini kaydetti.


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