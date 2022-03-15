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    Emmanuel Macron'un dikkat çeken havacı kıyafeti

    Emmanuel Macron'un dikkat çeken havacı kıyafeti

    Paraşüt armalı havacı kıyafetiyle görüşmeler yapan Fransa Cumhurbaşkanı, sosyal medyada "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskey’e özeniyor" şeklinde değerlendirildi.
    • AA
    • 15.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 09:07
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    Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.

    Fotoğraflarda, Macron'un Fransız Hava Kuvvetleri'ne bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görüldü.

    SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

    Sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi ise fotoğrafların üzerine "Zelensky etkisi" yorumunda bulundu.

    "ZELENSYK'Yİ TAKLİT ETMEYE ÇALIŞIYOR"

    Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron’un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.

    Diğer bir kullanıcı da "Macron’un müstesna bir Fransız Zelensky’si imajı vermek istediği" ifadesine yer verdi.

    Emmanuel Macron un dikkat çeken havacı kıyafeti #1

    Emmanuel Macron un dikkat çeken havacı kıyafeti #2

    Emmanuel Macron un dikkat çeken havacı kıyafeti #3

    Emmanuel Macron un dikkat çeken havacı kıyafeti #4

    Emmanuel Macron un dikkat çeken havacı kıyafeti #5

    Emmanuel Macron un dikkat çeken havacı kıyafeti #6


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