Emmanuel Macron'un 'Fransa İslamı' projesinde dikkat çeken ayrıntı

Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanları sindirme aracı olarak görülen "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü"nün 6'ıncı maddesindeki ayrıntı göze çarpıyor.

Fransa'da Müslüman toplumu hedef alan sözde "Fransa İslamı" adlı proje yeniden gündeme geldi.

Tüzüğün ismi ilk olarak "Ulusal İmamlar Konseyi Prensipler Tüzüğü" şeklinde belirlendi ancak daha sonra "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü" şeklinde değiştirildi.

TÜRK TOPLUMU SKANDAL TÜZÜĞE İMZA ATMADI

Paris yönetimi tarafından ülkedeki imamlara imzalatılan proje, İslam dinini tahrif etmeyi hedefliyor. Tüzüğe uymayan imamların görev yaptıkları camilerden uzaklaştırılmasının söz konusu olacağı belirtiliyor.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) tarafından hazırlanan ve Müslümanları dünyadaki gelişmelerden koparmayı amaçlayan tüzüğü çok sayıda Müslüman sivil toplum kuruluşu imzalarken, Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) tüzüğe imza atmayı reddetti.

"BAŞKA YERLERDEKİ ÇATIŞMALAR KONUŞULAMAZ"

Tüzüğün 6'ıncı maddesi, tüm Müslümanları ilgilendiren ve bir örneği son günlerde Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail saldırganlığına karşı sesini yükseltmek isteyen Fransa'daki Müslümanları baskı altına almayı hedefliyor.

Söz konusu madde, "İbadet yerlerinin siyasi konuşmalar yayınlamasına veya dünyanın başka yerlerinde meydana gelen çatışmaları ima etmesine izin vermeyiz. Camilerimiz ve ibadethanelerimiz ibadet ve değerlerin aktarılması için ayrılmıştır." diyor.

MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE SİSTEMATİK BASKI

Fransa'da yaşayan Müslümanlar, bazı Müslüman kuruluş tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanı Macron'a sunulan belgenin sistematik baskı unsuru olduğuna dikkat çekiyor.

Belgeyle asıl hedeflenen noktanın, Fransa'daki Müslümanları dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan ve özellikle Müslümanları yakından ilgilendiren olaylara kayıtsız bırakmak olduğu dile getiriliyor.

PARİS YÖNETİMİNİN "FRANSA İSLAMI" PROJESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim’de “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasa tasarısını gündeme getirdi.

Ülkedeki cami, imam ve Müslümanları denetim altına almayı amaçlayan tasarı çerçevesinde, Fransa İslam Konseyi'nde Ulusal İmamlar Konseyi kurulması ve ülkede yaşayan Müslüman temsilcilerin "ortak İslami anlayış” oluşturmaları istenmişti.

Geçtiğimiz ocak ayında Fransa'daki Müslüman temsilcilerle bir araya gelen Macron, "Fransa İslamı" projesine ilişkin tüzüğün imzalanmasını talep etmişti. Ancak Macron'un talebi, İslam'a aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle birçok temsilci tarafından reddedilmişti.