Kamerun'un lideri Biya, Fransız mevkidaşını Başkanlık Sarayı'nda ağırladı. Macron, Afrika turu kapsamında iki ülkeye daha gidecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk durağı olan Kamerun'a gitti.

Macron, başkent Yaunde'deki havalimanında Kamerun Başbakanı Joseph Dion Ngute tarafından karşılandı.

Kamerunlu mevkidaşıyla görüştü

Kendisini bekleyen halkı selamlayan Macron, 89 yaşındaki Kamerunlu mevkidaşı Paul Biya ile Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

France 24, görüşmede, Kamerun'un güvenliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınmasının beklendiğini yazdı.

Emmanuel Macron'un Kamerun ziyareti ViDEO

Macron'un Afrika turu

Biya ve eşi Chantal ile öğle yemeğinin ardından Macron, gençlik ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

Macron, Afrika turu kapsamında çarşamba günü Benin'e, perşembe ise Gine-Bissau'ya gidecek.