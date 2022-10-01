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    En uzun yaşayan ABD Başkanı olan Jimmy Carter, 98 yaşına girdi

    Carter, 98'inci yaşını ailesiyle kutlayacak. ABD'nin eski liderinin eşi de 95 yaşında.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 15:18
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    En uzun yaşayan ABD Başkanı olan Jimmy Carter, 98 yaşına girdi

    ABD'nin eski Başkanı Jimmy Carter, "tarihin en uzun yaşayan Amerikan Başkanı" olarak biliniyor.

    1 Ekim 1924'te dünyaya gelen Carter, 98'inci yaş gününü kutluyor.

    98'inci yaşını kutlayacak

    Carter'ın doğum günü için, Georgia eyaletinin Plains şehrinde etkinlik düzenlenecek.

    Associated Press'in haberine göre, Plains, Carter ve 95 yaşındaki eşi Rosalynn'in doğduğu yer olarak biliniyor.

    İki kez düşüp yaralandı

    2019 yılında evinde düşen Carter'ın leğen kemiğinde kırık oluşmuş ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

    AA'da yer alan bilgiye göre, Jimmy Carter, daha öncesinde yine düşerek kafasını çarpmış ve kaşının üzerine 14 dikiş atılmıştı.

    Eşiyle birlikte aldıkları unvan

    ABD tarihinde en uzun yaşayan eski Başkan olan Carter, eşi Rosalynn ile de en uzun süre birlikte yaşamlarını sürdüren eski ABD Başkanı ve başkan eşi unvanlarını almıştı.

    Bu unvan, daha önce 73 yıldan fazla evli kalan George ve Barbara Bush çiftine aitti.

    En uzun yaşayan ABD Başkanı olan Jimmy Carter, 98 yaşına girdi #1


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