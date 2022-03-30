En zengin 20 Rus milyarderin yarısı ambargolu

Ukrayna'daki çatışmalar, dünya genelinde varlık gösteren Rus iş insanlarının yaptırımlarla hedef alınmasına yol açtı.

Rusya-Ukrayna savaşı, dünya çapında faaliyet gösteren Rus milyarderleri yaptırımlara maruz bıraktı.

Ambargo listesine alınan Rus iş insanlarının, yurt dışındaki mal varlıkları dondurulurken, yatlarına ve çeşitli mülklerine el konuldu.

YARISI YAPTIRIMLA KARŞILAŞTI

Bloomberg'ün haberine göre, Rusya'nın en zengin 20 oligarkının yarısına Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaptırım uygulandı.

Yaptırım uygulanmayan isimler için ise "Yasal kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinde serbest bırakıldılar." denildi.

200 MİLYAR DOLARLIK VARLIK

Savaş başlamadan önce toplam varlıkları en az 200 milyar dolar olan oligarkların, "yamalı ceza" olarak nitelendirilen yaptırımlardan etkilendiğine dikkat çekildi.

Rusya'yı uluslararası finans ve baskıdan tecrit etme girişimi kapsamında İngiltere'nin en zengin milyarderlerden 10'una karşı adım attığı bilgisine yer verildi.

AMBARGOLU İSİMLER

Avrupa Birliği'ne bu isimlerden 9'una yaptırım uyguladığı, ABD'nin ise sadece 4 ismi hedef aldığı aktarıldı.

Ambargolu oligarklar arasında Aleksey Mordaşov, Alişer Usmanov, Andrey Melnichenko, Viktor Vekselberg, Gennadi Timçenko, Roman Abramovich, Süleyman Kerimov, Viktor Raşnikov, Mihail Fridman ve German Khan yer alıyor.

"BAZILARININ PEŞİNE DÜŞMEK İÇİN SEBEPLER VAR"

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Dairesi'nden (OFAC) John Smith, "Bazı oligarkların peşine düşmek için, bazılarını da sürüncemede bırakmak için sebepler var." dedi.

Smith, "Bunun nedeni ya Kremlin'in karar alma mekanizmasına yakın olmadıklarına inanılmamaları ya da başlangıçta yaptırım uygulanmasının çok zor olması ve hükümetlerin tetiği çekmeden önce bir plan geliştirmek istemeleri olabilir." diye konuştu.



