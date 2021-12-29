Endonezya, Boeing 737 Max'e uçuş izni verdi

189 can kaybının yaşandığı kaza sonrasında uçuşlarına son verilen uçaklar, tekrar faaliyete başlamak için izin aldı.

Ölümcül kazanın ardından uçuşları durdurulan uçakla ilgili Endonezya aldığı kararı duyurdu.

Lion Air'in Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı, 29 Ekim 2018'de, kalkıştan 13 dakika sonra Cava Denizi'ne düşmüş, uçaktaki 189 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

737 MAX, ENDONEZYA'DA UÇUŞLARINA YENİDEN BAŞLIYOR

Kazanın üzerinden 3 yıl geçerken, Endonezya, uçağın uçuş yasağını kaldırdığını açıkladı.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, yasağın kaldırılmasının derhal yürürlüğe gireceğini ve düzenleyicilerin uçak sistemlerinde yapılan değişiklikleri kontrol ettiğini söyledi.

UÇAKLAR DENETLENECEK

Bakanlık ayrıca, hava yollarının 737 Max'i tekrar uçurabilmeleri için uçuşa elverişlilik direktiflerine uymaları ve uçaklarını kontrol etmeleri gerektiğini, ayrıca hükümet yetkililerinin de uçakları denetleyeceğini kaydetti.

GARUDA: YENİDEN FİLOYA KATMAYACAĞIZ

Endonezya'nın ulusal bayrak taşıyıcısı Garuda, söz konusu uçağı filosuna yeniden dahil etme planının olmadığını duyurdu.