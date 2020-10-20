Endonezya Devlet Başkanı Widodo: Aşının helal olup olmadığından emin olmalıyız

Dünyada koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülkelerden biri olan Endonezya'da şimdiye dek 350 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve virüs nedeniyle 12 bin kadar insan hayatını kaybetti.

Nüfusunun önemli bir kısmının İslam dinine mensup olduğu Endonezya'nın devlet başkanı Joko Widodo, koronavirüs aşısına ilişkin tartışma yaratan bir açıklamada bulundu.

Channel News Asia'da (CNA) yer alan habere göre Widodo, yaptığı açıklamada aşı konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyleyerek halkın aşıların 'helal olup olmadığı' konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkedeki sağlık makamları, acil aşı yetkisinin kasım ayı gibi erken bir tarihte verilebileceği görüşünü paylaşmıştı.

"HELAL OLUP OLMADIĞINDAN EMİN OLMALIYIZ"

Widodo, basında kapalı bir toplantı öncesindeki açıklamasında "Bu aşı işi çok karmaşık olduğu için aceleye getirilmemesini istiyorum" dedi.

"İyi bir hazırlık yapıldığından emin olmak istiyorum" diye kaydeden Widodo, "Halkla iletişimde, özellikle helal-haram, fiyat-kalite ilişkisinde iyi bir oranı yakaladığımızdan emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.

HELAL TARTIŞMALARI UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Endonezya, diğer anlaşmalara ek olarak, önümüzdeki yıl mart ayına kadar Çinli Sinovac’tan 50 milyon doz ve önümüzdeki nisan’a kadar İsveçli ilaç ve biyoloji şirketi AstraZeneca’dan 100 milyon doz aşı alacak.

Aşıların İslami kurallara uyup uymadığı konusundaki tartışmalar, Endonezya Ulema Konseyi’nin kızamık aşısının haram olduğunu ve İslam’da yasak olduğunu ilan eden bir fetva yayınladığı 2018 dahil olmak üzere Endonezya’da uzun süredir devam ediyor.